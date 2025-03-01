Врачи спасли мальчика с четырьмя ногами: торчащие из живота конечности удалили на операции

В Нью-Дели, в Институте медицинских наук (AIIMS), врачи успешно прооперировали 17-летнего юношу, родившегося с четырьмя ногами. У подростка из штата Уттар-Прадеш две дополнительные конечности были прикреплены к животу, что мешало его развитию и угрожало здоровью внутренних органов. Об этом пишет Mirror.