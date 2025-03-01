Врачи спасли мальчика с четырьмя ногами: торчащие из живота конечности удалили на операции

В Нью-Дели, в Институте медицинских наук (AIIMS), врачи успешно прооперировали 17-летнего юношу, родившегося с четырьмя ногами. У подростка из штата Уттар-Прадеш две дополнительные конечности были прикреплены к животу, что мешало его развитию и угрожало здоровью внутренних органов. Об этом пишет Mirror.
Случай, известный как неполные паразитические близнецы, крайне редок — в мире зарегистрировано лишь 42 подобных эпизода.
Операция, проведенная впервые в этом учреждении, стала настоящим испытанием для команды специалистов. Лишние ноги затрудняли физическое развитие юноши, из-за чего он бросил школу после восьмого класса. Успешное вмешательство подарило ему шанс на нормальную жизнь без физических и психологических трудностей.
Ранее стало известно, что во Владимире маленькому ребенку врачи разделили сросшиеся пальцы. Отмечалось, что малыш родился со сложной аномалией развития верхних конечностей. Кроме косметического эффекта, это мешало нормальному функционированию руки.