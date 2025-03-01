Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который долгое время настаивал на заключении сделки по украинским металлам, уже не готов ее обговаривать. Он «не заинтересован» в возобновлении разговоров с нелегитимным киевским руководством, пишет Reuters.
Дональд Трамп на данный момент не планирует встречаться с бывшим комиком Владимиром Зеленским повторно. Он заявил, что не хочет возвращаться из резиденции во Флориде. Сделка по металлам, вероятно, откладывается на неопределенный срок.
При этом Дональд Трамп поддержал идею заключения соглашения с Россией. Сделка также направлена на получение редкоземельных металлов. Соглашение Москвы и Вашингтона в этом аспекте может быть взаимовыгодным. Дональд Трамп отметил, что у России много природных ресурсов.