Reuters: Трамп не заинтересован в заключении сделки по украинским металлам

При этом Дональд Трамп поддержал идею заключения соглашения с Россией. Сделка также направлена на получение редкоземельных металлов. Соглашение Москвы и Вашингтона в этом аспекте может быть взаимовыгодным. Дональд Трамп отметил, что у России много природных ресурсов.