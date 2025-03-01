ООН приостановила финансовую помощь регионам Украины из-за США

Проект от республиканцев подразумевает: прекращение финансовой поддержки ООН и ее подразделений, выход из соглашения о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, отказ от участия в миротворческих операциях, проводимых организацией, запрет на повторное присоединение к ООН без согласия сената.