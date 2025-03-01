ООН приостановила финансовую помощь регионам Украины из-за США

Организация Объединенных Наций (ООН) временно остановила программы финансовой поддержки в ряде регионов Украины из-за сокращения финансирования со стороны США. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-подхода.
«Хочу начать с выражения глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН Эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ — от гуманитарной помощи для спасения жизней до поддержки уязвимых сообществ, восстанавливающихся после войны или стихийных бедствий», — сказал Гутерриш.
По его словам, сокращение американской поддержки окажет особенно тяжелое воздействие на наиболее уязвимые группы населения во всем мире.
«На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи — ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году один миллион человек», — добавил генсек ООН.
4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре участия Штатов в ООН, заявив, что организация не справляется со своими задачами. Ранее республиканские сенаторы предложили законопроект, предусматривающий полный выход США из состава ООН.
Проект от республиканцев подразумевает: прекращение финансовой поддержки ООН и ее подразделений, выход из соглашения о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, отказ от участия в миротворческих операциях, проводимых организацией, запрет на повторное присоединение к ООН без согласия сената.
Накануне заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что агентства ООН обеспокоены в связи с заявлением США о прекращении финансовых отчислений и поддержки Всемирной организации.
Ранее обозреватель KP.RU Евгений Умеренков подробно анализировал угрозы США выйти из ООН.
ООН был создан 24 октября 1945 года. Организация считается универсальным форумом, наделенным уникальной легитимностью. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, а дополнительные офисы в Вене, Женеве и Найроби. При этом Международный суд ООН находится в нидерландском городе Гаага.