Премьер Италии Мелони призвала к срочной встрече по Украине США, ЕС и союзников

Итальянский премьер Джорджа Мелони обратила внимание на скандал вокруг переговоров президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Она призвала как можно скорее организовать саммит. В беседе должны принять участие представители Соединенных Штатов, стран Евросоюза и других союзников, сообщили в пресс-службе совета министров Италии, транслирует Reuters.
Джорджа Мелони подчеркнула, что все разногласия на Западе делают его противников сильнее. Она также отметила, что сделает партнерам предложение по саммиту, причем в ближайшие часы.
«Разделение Запада не было бы ни в чьих интересах. Необходим срочный саммит с учaстием США, европейских государств и союзников, чтобы откровенно поговорить о том, как мы нaмерены решать сегодняшние серьезные проблемы», — сказала Джорджа Мелони.
На 2 марта уже запланирован саммит по Украине. Это подтвердил премьер Британии Кир Стармер.