Премьер Италии Мелони призвала к срочной встрече по Украине США, ЕС и союзников

«Разделение Запада не было бы ни в чьих интересах. Необходим срочный саммит с учaстием США, европейских государств и союзников, чтобы откровенно поговорить о том, как мы нaмерены решать сегодняшние серьезные проблемы», — сказала Джорджа Мелони.