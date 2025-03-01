Именно глава киевского режима Владимир Зеленский повел себя враждебно по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу во время встречи в Вашингтоне. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.
«Именно президент Зеленский повел себя враждебно по отношению к вице-президенту перед камерами и предпочел ругаться с ним. И как заявил президент Трамп, было отлично, что работали камеры, поскольку американский народ и весь мир увидел, с чем имели дело президент Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями», — пояснила Ливитт.
Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп был воодушевлен потенциальной сделкой по редкоземельным ископаемым Украины.
По словам пресс-секретаря Белого дома, киевский главарь не хочет призвать реальное поражение его политики во время того, как гибнет украинский народ.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания с Трампом соглашения о полезных ископаемых Украины. Однако разговор глав стран перешел в перепалку, после чего Трамп попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.
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