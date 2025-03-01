Белый дом: именно Зеленский повел себя враждебно и начал ругаться с Вэнсом

«Именно президент Зеленский повел себя враждебно по отношению к вице-президенту перед камерами и предпочел ругаться с ним. И как заявил президент Трамп, было отлично, что работали камеры, поскольку американский народ и весь мир увидел, с чем имели дело президент Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями», — пояснила Ливитт.