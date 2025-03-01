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Министр США Бессент допустил, что Зеленский изначально хотел ссоры с Трампом

Зеленский мог настраиваться на перепалку с Трампом и Вэнсом.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский вел себя очень развязно в диалоге с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и заместителем главы государства Джей Ди Вэнсом. Такая манера общения могла быть подготовлена заранее. Об этом высказался министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

Вероятно, бывший комик Зеленский планировал устроить скандал, однако не ждал такой бурной реакции от Дональда Трампа. Кто-то, наоборот, считает, что всё это — дело рук американских представителей. Такое мнение выразили члены Демократической партии США.

«Думаю, что на самом деле Зеленский изначально хотел перепалки, но был удивлен жесткой реакции, которую он получил», — сказал Скотт Бессент.

В Раде уже дали оценку поведению главаря киевского режима. Его упрекнули в борьбе не за интересы государства, а за свое эго. Он якобы не может определиться — нужны ему украинские ресурсы или нет.