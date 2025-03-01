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Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед, приготовленный для Зеленского

Обед Зеленского съели сотрудники Белого дома.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп после скандального разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским пригласил на обед для него сотрудников Белого дома. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед, предназначенный для Владимира Зеленского», — следует из сообщения.

Ранее в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского. На протяжении 10 минут Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс буквально отчитывали Зеленского. Позже разговор перешел в перепалку.

По информации телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского, решив, что тот попросту не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Зеленский может вернуться в Штаты, когда будет точно готов.