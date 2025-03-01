Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта

В России с 1 марта вступят в силу сразу несколько новых законодательных норм, касающихся самых разных сфер жизни россиян. Некоторые из них и граждане, и законодатели ждали особенно.
Среди таких важных, в частности, право на введения самозапрета на выдачу кредитов и займов. Это должно сделать жизнь граждан несколько спокойнее и безопаснее. И у самого человека соблазна прикупить что-то ненужное в кредит не получится, и о мошенников, ворующих персональные данные, оформить займ на постороннего человека.
Коснутся нововведения и рекламы кредитов. Теперь банки будут обязаны в рекламе своего продукта раскрывать полную стоимость займа. То есть все условия и всю информацию, влияющую на окончательную цену кредита.
Кроме того, с первого дня весны в России запретят продажу несовершеннолетним энергетиков и газосодержащих товаров, что, по задумке авторов закона, должно благотворно отразиться на здоровье молодежи.
Педагоги средних профтехучреждений и вузов по аналогии со школьными учителями больше не будут заполнять ворох никому не нужно и мало полезной документации. Для них определят строгий перечень форм для заполнения.
Одна из важных законодательных норм обретет силу с 1 марта и в отношении иноагентов. Теперь все авторские отчисления, средства от продажи квартир, машин, домов и прочие доходы, полученные в России будут зачисляться на специальнй рублевый счет. Воспользоваться средствами они смогут только после того, как с них будет снят статус иноагента.
Также с весны этого года россияне смогут строить индивидуальные жилые дома по договорам строительного подряда с использованием эскроу-счетов. Через этот механизм закон разрешит проводить и средства материнского капитала. Чего раньше нельзя было делать.
А при регистрации автомобиля с 1 марта сотрудники Госавтоинспекции больше не будут требовать полис ОСАГО. Это норма оказалась бесполезной и для самой госавтоинспекции. Кроме того, автовладельцам дадут право снимать с учета автомобиль в день его продажи.
К тому же расширится список объектов, обеспечивающих готовность к отопительному периоду. А резервные системы отопления станут для российских регионов обязательными. Кроме того, в договорах комплексного развития территорий с 1 марта обязательными будут перечни социальных и инфраструктурных объектов.
И наконец, в первый день весны в России собираются ввести новый способ расчета оплаты за отопление для жителей многоквартирных домов. Теперь россияне будут платить только за фактически полученное отопление и только во время отопительного сезона. Запрет на годовую рассрочку связан с необходимостью «повышения прозрачности оплаты услуг за отопление», что сделает систему расчетов более понятной для собственников.