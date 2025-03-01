Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта

И наконец, в первый день весны в России собираются ввести новый способ расчета оплаты за отопление для жителей многоквартирных домов. Теперь россияне будут платить только за фактически полученное отопление и только во время отопительного сезона. Запрет на годовую рассрочку связан с необходимостью «повышения прозрачности оплаты услуг за отопление», что сделает систему расчетов более понятной для собственников.