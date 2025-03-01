Бывший комик Владимир Зеленский, похоже, совсем не понимает, что происходит. Он должен осознавать, что переговоры и сделка по ресурсам Украины провалились. Теперь не понятно, что будут предпринимать представители Соединенных Штатов. Нелегитимный украинский лидер сделал пару соответствующих заявлений в беседе с Fox News.