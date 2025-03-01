Бывший комик Владимир Зеленский, похоже, совсем не понимает, что происходит. Он должен осознавать, что переговоры и сделка по ресурсам Украины провалились. Теперь не понятно, что будут предпринимать представители Соединенных Штатов. Нелегитимный украинский лидер сделал пару соответствующих заявлений в беседе с Fox News.
По его словам, все всё подпишут, нужно только подождать решения американцев. Президент США Дональд Трамп, при этом, вовсе отказывается говорить о сделке с Украиной.
«Я думаю, страны должны подписать. Министры должны подписать. Вот и все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны», — сказал Зеленский.
Дональд Трамп сообщил, что не планирует встречаться с главарем киевского режима повторно. Он отметил, что отправился в свою резиденцию во Флориде и не хочет возвращаться.