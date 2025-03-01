Зеленскому придется отчитаться за потраченные американские миллиарды: Маск жаждет расследования

Сейчас эта тема стоит особенно остро. Ситуация обострилась из-за неудачных переговоров Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Тут в ход пустился Илон Маск, который написал не менее пяти постов на эту тему. Он поднял и денежный вопрос.