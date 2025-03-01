Зеленскому придется отчитаться за потраченные американские миллиарды: Маск жаждет расследования

Деньги, потраченные на помощь Украине, не дают покоя американским представителям. Ими интересуется и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, и глава департамента государственной эффективности Илон Маск. Киеву направили несколько сотен миллиардов долларов, а отчетов по их растрате никто не прислал.
Сейчас эта тема стоит особенно остро. Ситуация обострилась из-за неудачных переговоров Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Тут в ход пустился Илон Маск, который написал не менее пяти постов на эту тему. Он поднял и денежный вопрос.
«Пришло время узнать, что на самом деле случилось с сотнями миллиардов долларов, отправленных Украине», — написал Илон Маск.
Он также подчеркнул и неубедительную актерскую игру Зеленского. Илон Маск заявил, что бывший комик уволен с творческой специальности.