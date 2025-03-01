«Кульминация высокомерия Зеленского»: конгрессвумен Грин высказалась о позоре Зеленского в Белом доме

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что скандальная встреча президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского стала «кульминацией» высокомерия со стороны украинского политика. Об этом Тейлор-Грин написала в социальной сети X.
«Зеленский всегда был плохим актером. То, что мы видели сегодня, стало кульминацией его высокомерия. Наконец-то он встретился с мировыми лидерами, которые не готовы мириться с этим», — сообщила Грин.
Ранее канцлер германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили поддержку Зеленскому, который устроил настоящий скандал в Белом доме.
После того, как киевский глава покинул администрацию Трампа, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что именно он был инициатором произошедшего конфликта.
Накануне визит киевского главаря в Белый дом для встречи с Трампом обернулся провалом для Киева. Главы должны были подписать соглашение по редкоземельным ископаемым Украины, однако этого не случилось и разговор Трампа и Зеленского перешел в перепалку. После чего американский президент попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.