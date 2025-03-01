Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самочувствие ухудшается: Папу римского Франциска перевели на ИВЛ

Папу римского Франциска перевели на искусственную вентиляцию легких.

Источник: Комсомольская правда

Здоровье папы римского Франциска продолжает ухудшаться. 28 февраля он пережил очередной приступ бронхоспазма. Недуг, в свою очередь, вызвал рвоту, что плачевно сказалось на общем состоянии Папы римского, сообщили в пресс-службе Святого престола.

После приступа ему сделали бронхоскопию. Процедура необходима для очистки дыхательных путей. Сейчас Папа подключен к аппарату для искусственной вентиляции легких. Врачи будут пристально следить за состоянием папы римского Франциска в течение следующих дней.

«Бронхоспазм привёл к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвaзивную искусственную вентиляцию лёгких», — отметили в пресс-службе.

22 февраля Папа римский также перенес приступ. Ему сделали переливание крови. Самочувствие ухудшается. Это связано с анемией, диагностированной у Папы Франциска.