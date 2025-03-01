Кнайсль: немецкий автопром не имеет перспектив на рынке России

Она также добавила, что потребность в дорогих немецких автомобилях сохранится в России лишь в узком сегменте, ориентированном на тех, кто воспринимает их как символ статуса. Поэтому возвращение отдельных компаний на российский рынок вряд ли сможет устранить их трудности.