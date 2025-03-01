Кнайсль: немецкий автопром не имеет перспектив на рынке России

Рынок немецкой автопромышленности не имеет перспектив на российском рынке. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью ТАСС.
«Мы видим, что немецкие автомобильные предприятия, например, потеряли позиции, их заводы заняты китайскими компаниями. Немецкий автопром по разным причинам не имеет перспектив. Он разрушил свои позиции на российском рынке, теперь разрушает на китайском», — пояснила эксперт.
Она также добавила, что потребность в дорогих немецких автомобилях сохранится в России лишь в узком сегменте, ориентированном на тех, кто воспринимает их как символ статуса. Поэтому возвращение отдельных компаний на российский рынок вряд ли сможет устранить их трудности.
Ранее KP.RU писал о кризисе автопрома в Европе. Так, производство легковых авто в половине стран Европы упало до минимумов. Среди них — Словакия, Италия, Великобритания, Венгрии, Австрии и ряд других стран.