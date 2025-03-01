Рубио: Трамп считает, что говорить о гарантиях безопасности на Украине рано

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп считает преждевременным говорить о гарантиях безопасности на Украине до того, как будет заключено мирное соглашение по Украине. Об этом глава Госдепа рассказал в интервью телеканалу CNN.
«[Трамп] сказал: “Почему я должен говорить о гарантиях безопасности? Дайте мне сначала добиться мирной сделки”. Это не значит, что [гарантии безопасности] не могут возникнуть как элемент переговоров, но для начала нужна договоренность» — передал Рубио. Он также подчеркнул, что Трамп не понимает, как Владимир Зеленский собирается гарантировать мир, если сам не имеет должного соглашения о мире.
Накануне Зеленский прибыл в Белый дом для подписания с Трампом соглашения по редкоземельным ископаемым Украины. Однако политики устроили жесткий спор, в результате чего американский президент практически выгнал киевского главаря из Овального кабинета. О подробностях ранее писал KP.RU.