Министр международного развития Великобритании подала в отставку в знак протеста

Политик также высказала опасения, что решение премьер-министра может негативно повлиять на международный имидж Великобритании. По её мнению, это приведет к снижению участия страны в различных проектах в Африке, на Карибах и в Западных Балканах. Додс утверждает, что позиция Великобритании в международных группах, таких как G7 и G20, а также в переговорах по климату, будет ослаблена.