Министр международного развития Великобритании подала в отставку в знак протеста

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Аннелиз Додс подала в отставку в знак протест против нового решения премьер-министра Кира Стармера. Речь идет о сокращении международной помощи в пользу увеличения оборонных расходов. Об этом политик, которая отвечала за международное развитие, сообщила через платформу X.
В своем письме к Стармеру Додс выразила сожаление в связи с уходом из правительства и объявила о своей отставке с поста государственного министра по международному развитию, вопросам равноправия и делам женщин.
Она отметила, что премьер-министр гарантировал поддержку для таких регионов, как сектор Газа и Украина, а также для проектов вакцинации и вопросов, связанных с климатом. Тем не менее, Додс считает, что добиться сохранения этих приоритетов будет невозможно в условиях значительного сокращения финансирования её ведомства.
Политик также высказала опасения, что решение премьер-министра может негативно повлиять на международный имидж Великобритании. По её мнению, это приведет к снижению участия страны в различных проектах в Африке, на Карибах и в Западных Балканах. Додс утверждает, что позиция Великобритании в международных группах, таких как G7 и G20, а также в переговорах по климату, будет ослаблена.
Напомним, 25 февраля Кир Стармер объявил о планах повышения оборонных расходов страны с 2,3% до 2,5% от ВВП к 2027 году. Для этого было решено сократить международную помощь с текущих 0,5% до 0,3% от ВВП.