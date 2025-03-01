Носочную пасту, пожалуйста, с соусом из резинок и комбинезона: Пёс объел гардероб хозяйки и попал к ветеринару

Хозяевам домашних питомцев эта ситуация будет крайне знакома: сидел как-то дома в Калифорнии, в городе Корона, бернский зенненхунд. Пёс скучал, ему было нечем заняться, и он решил устроить себе пир. Вскрыл гардероб своей хозяйки и буквально навернул «пасту» из носков, добавил к этому «жаркое» из комбинезона, приправил свой ужин резинками для волос и прочими «вкусностями». А потом загремел к ветеринару, как сообщает телеканал CBS News.