Носочную пасту, пожалуйста, с соусом из резинок и комбинезона: Пёс объел гардероб хозяйки и попал к ветеринару

Хозяевам домашних питомцев эта ситуация будет крайне знакома: сидел как-то дома в Калифорнии, в городе Корона, бернский зенненхунд. Пёс скучал, ему было нечем заняться, и он решил устроить себе пир. Вскрыл гардероб своей хозяйки и буквально навернул «пасту» из носков, добавил к этому «жаркое» из комбинезона, приправил свой ужин резинками для волос и прочими «вкусностями». А потом загремел к ветеринару, как сообщает телеканал CBS News.
Доктор Дженни достала из желудка несчастной 7-месячной собаки по кличке Луна десятки различных предметов гардероба. С каждой новой находкой ветеринар всё больше впадала в шок, и оно немудрено, ведь пёс умудрился съесть: 24 носка, комбинезон, три резинки для волос, вставку для обуви и 15 лоскутов ткани. В сумме 44 инородных предмета.
«Вопреки всему, Луна выкарабкалась и теперь снова виляет хвостом!» — оповестила хозяйка после многочисленных процедур её любимице-гурману.
Ну, а врачи, отойдя от шока, предупредили хозяев не тянуть, если собака (или кошка) съела какие-то инородные предметы. С такой проблемой надо сразу обращаться в клинику, чтобы избежать возможной закупорки кишечника и даже смерти питомца.
Ранее KP.RU сообщил, что в Москве ветеринары спасли собаку, которая наелась пластиковых пакетов.