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Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский мог предотвратить убийство Листьева

Экс-генпрокурор России заявил, что Березовский специально уехал из РФ накануне убийства Листьева, создавая себе алиби.

Источник: Аргументы и факты

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов заявил, что предприниматель Борис Березовский имел возможность предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, произошедшее 30 лет назад в Москве.

В беседе с РИА Новости он отметил, что бизнесмен осознал свою ошибку, когда рекомендовал Листьева на пост гендиректора, поскольку их сотрудничество не сложилось.

По словам Скуратова, накануне трагедии Березовский намеренно покинул Россию, тем самым создавая себе алиби. Однако, как подчеркнул экс-генпрокурор, предприниматель не играл ключевой роли в этом преступлении.