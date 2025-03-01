Youtube заработал в России у некоторых операторов сотовой связи

Теперь бывший комик просто ждет, когда представители из США захотят вновь встретиться для подписания сделки по ресурсам Украины. Дональд Трамп уже не особо планирует этим заниматься. Зеленский, в свою очередь, заявил, что все всё подпишут. Он, вероятно, не осознает, что переговоры и соглашение сорвались.