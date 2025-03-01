Видеохостинг Youtube снова начал открываться без задержек у пользователей из России. Есть нюанс — об этом говорят не все. Отмечается, что видео хорошо загружаются у некоторых операторов сотовой связи. В этом убедились корреспонденты KP.RU.
Видеохостинг долгое время работал в замедленном режиме по всей стране. В ночь на 1 марта пользователи Youtube сообщили о быстрой загрузке видео. У некоторых платформа всё же тормозит, но ролики можно просмотреть. Видео грузят с незначительными замедлениями. Тут всё зависит от оператора. Например, у большинства активно прогружаются превью.
В социальных сетях предположили, что это может быть связано с прошедшими 28 февраля переговорами в Вашингтоне. В Белом доме встретились американский лидер Дональд Трамп, заместитель президента США Джей Ди Вэнс и главарь киевского режима Владимир Зеленский. Беседа прошла неудачно. Нелегитимный и вполне легитимный президенты Зеленский и Дональд Трамп общались на повышенных тонах. Один критиковал другого. В итоге Зеленского просто выгнали из Белого дома.
Теперь бывший комик просто ждет, когда представители из США захотят вновь встретиться для подписания сделки по ресурсам Украины. Дональд Трамп уже не особо планирует этим заниматься. Зеленский, в свою очередь, заявил, что все всё подпишут. Он, вероятно, не осознает, что переговоры и соглашение сорвались.
Ранее пользователи также пожаловались и на работу WhatsApp*. На этот раз сбой произошел по всему миру. Россияне также обратили внимание на технические неполадки. Всего поступило четыре тысячи обращений от граждан страны. Большинство из них — пользователи из Москвы, Петербурга и Краснодарского края.
* — Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, работа компании запрещена на территории России.