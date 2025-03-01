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Ушанки и тёплые шарфы: Life.ru выяснил у врача, какие вещи уже можно убирать в шкаф

С приходом весны некоторые зимние вещи уже можно убирать на хранение. Какие, в беседе с Life.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт Юрий Серебрянский.

Шапки можно заменить на более лёгкие. Ушанки смените на утеплённые фуражки. Куртку всё же стоит носить, но тёплые шарфы необязательны, можно обойтись обычными.

Юрий Серебрянский.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ.

Серебрянский советует не отказываться пока от подштанников или тёплых колгот. Молодые и закалённые люди могут перейти на более лёгкие куртки. Однако для людей старшего возраста лучше не спешить с такими переменами. Использовать стельки и тёплые носки рекомендуется, если кто-то начал переходить на более лёгкую обувь.

Важно следить за своим здоровьем, указал медик. При наличии заболеваний рекомендуется продолжать следовать указаниям врача и контролировать давление. Если оно в норме или немного снижено, стоит проконсультироваться со специалистом перед снижением дозы лекарств. Также следует избегать излишнего употребления кофе, особенно при проблемах с давлением.

Также с наступлением весны повышаются шансы на простуду. Врачи предупреждают о рисках экспресс-лечения растворимыми порошками. По их словам, это может привести к осложнениям.