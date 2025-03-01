Ушанки и тёплые шарфы: Life.ru выяснил у врача, какие вещи уже можно убирать в шкаф

Серебрянский советует не отказываться пока от подштанников или тёплых колгот. Молодые и закалённые люди могут перейти на более лёгкие куртки. Однако для людей старшего возраста лучше не спешить с такими переменами. Использовать стельки и тёплые носки рекомендуется, если кто-то начал переходить на более лёгкую обувь.