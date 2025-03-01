ГАИ Москвы в ходе рейдов стала направлять на экспертизу электровелосипеды

В рамках профилактической работы отрабатываются территории, прилегающие к пунктам выдачи заказов, на предмет нарушения правил остановки и стоянки, создания препятствий для движения пешеходов и транспортных средств, а также возможного нарушения общественного порядка с принятием предусмотренных законодательством мер профилактической направленности. Среди них беседы с администрациями пунктов выдачи заказов. Кроме того, в Москве проводятся общегородские профилактические мероприятия «Велокурьер». «За прошедший период 2025 года в отношении велокурьеров за нарушения правил дорожного движения суммарно составлено около 4 тыс. [протоколов] — за нарушение правил движения по тротуарам», — подчеркнули в главке.