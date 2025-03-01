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ГАИ Москвы в ходе рейдов стала направлять на экспертизу электровелосипеды

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы в ходе рейдов по велокурьерам стали направлять на техническую экспертизу электровелосипеды для определения их мощности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: РИА "Новости"

«С начала 2025 года подразделениями Госавтоинспекции Москвы на окружном уровне инициативно и самостоятельно проводятся профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за соблюдением велосипедистами, в том числе курьерами служб доставки, требований в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, включая требования к техническим характеристикам используемых для передвижения электровелосипедов, посредством их направления, при наличии оснований, на техническую экспертизу», — сказали в пресс-службе.

В рамках профилактической работы отрабатываются территории, прилегающие к пунктам выдачи заказов, на предмет нарушения правил остановки и стоянки, создания препятствий для движения пешеходов и транспортных средств, а также возможного нарушения общественного порядка с принятием предусмотренных законодательством мер профилактической направленности. Среди них беседы с администрациями пунктов выдачи заказов. Кроме того, в Москве проводятся общегородские профилактические мероприятия «Велокурьер». «За прошедший период 2025 года в отношении велокурьеров за нарушения правил дорожного движения суммарно составлено около 4 тыс. [протоколов] — за нарушение правил движения по тротуарам», — подчеркнули в главке.