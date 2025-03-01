Рубио назвал фиаско встречу Трампа и Зеленского в Белом доме

В Госдепе США отреагировали на скандал в Белом доме. Так, госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского «фиаско». Подобное мнение он высказал в разговоре с телеканалом CNN.
Рубио отметил, что у Зеленского не было необходимости посещать Белый дом и занимать враждебную позицию. Американский госсекретарь также допустил, Зеленский на самом деле не стремится к миру на Украине, несмотря на его заявления.
Накануне глава Госдепа сообщил, что американский глава считает преждевременным говорить о гарантиях безопасности на Украине до того, как будет заключено мирное соглашение по Украине.
Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что скандальная встреча Трампа и Зеленского стала «кульминацией» высокомерия со стороны украинского политика.