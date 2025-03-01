Астроном Еленин: риск столкновения астероида 2024 YR4 с Землей может возрасти

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вероятность столкновения в 2032 году астероида 2024 YR4 с Землей существенно снизилась, но к 2028 году она вновь может возрасти, так как объект скоро должен скрыться из поля зрения телескопов и вновь появится только через три года. Об этом в интервью ТАСС сообщил астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.
Еленин, открывший шесть комет и более 300 астероидов, отметил, что сейчас ученые допускают три основных сценария. Согласно первому, небесное тело пролетит мимо нашей планеты, в качестве второго варианта рассматривается вероятность столкновения объекта с Луной. Третий, самый последний, — это риск входа астероида в атмосферу Земли в 2032 году.
«Вероятность [последнего сценария] сейчас сильно упала, но, скорее всего, через несколько лет она начнет расти. В апреле объект 2024 YR4 выйдет из поля зрения наших телескопов, и мы его увидим только в 2028 году. За эти несколько лет неопределенность возрастет, поэтому, возможно, в 2028 году будет небольшой всплеск роста вероятности столкновения», — сказал Еленин в интервью ТАСС.
Он указал на то, что появление в 2028 году астероида в поле зрения телескопов позволит уточнить его орбиту.
«Я надеюсь, что вероятность [столкновения] упадет до нуля, и мы выдохнем», — добавил он.
Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря 2024 года одним из телескопов сети Atlas, действующим в Чили. Диаметр объекта, согласно предварительной оценке, составляет от 40 до 90 м. По данным расчетов астрономов, он может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года. В начале февраля риски этого столкновения в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивали на уровне 2,2%, позже эта цифра достигла 3,1%, на прошлой неделе ведомство скорректировало показатель до 0,28%. Европейское космическое агентство (ЕКА) 24 февраля также снизило оценку вероятности столкновения астероида YR4 с Землей до 0,002%.
Полный текст интервью будет опубликован в 16:00 мск 2 марта.