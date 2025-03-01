Астроном Еленин: риск столкновения астероида 2024 YR4 с Землей может возрасти

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря 2024 года одним из телескопов сети Atlas, действующим в Чили. Диаметр объекта, согласно предварительной оценке, составляет от 40 до 90 м. По данным расчетов астрономов, он может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года. В начале февраля риски этого столкновения в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивали на уровне 2,2%, позже эта цифра достигла 3,1%, на прошлой неделе ведомство скорректировало показатель до 0,28%. Европейское космическое агентство (ЕКА) 24 февраля также снизило оценку вероятности столкновения астероида YR4 с Землей до 0,002%.