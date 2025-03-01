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Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Зеленский не хочет мира

Рубио отметил, что у Зеленского не было причин для того, чтобы проявлять враждебность во время своего визита в Белый дом.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CNN высказал мнение, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский может не желать мира в стране, несмотря на его публичные заявления о необходимости завершения конфликта.

Рубио отметил, что у Зеленского не было причин для того, чтобы проявлять враждебность во время своего визита в Белый дом. Он предположил, что бывший комик, возможно, не искренен в своих призывах к миру.

В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча между Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, после размолвки Трамп выразил недовольство и «вышвырнул» Зеленского из кабинета.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц отметил, что Зеленский сам превратил встречу с Трампом в собственную публичную порку. По его словам, очевидно, к переговорному процессу теперь Украину вряд ли допустят в обозримом будущем и позиция России усилилась.