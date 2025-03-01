РИА Новости: Имя Путина прозвучало во время перепалки Зеленского и Трампа 20 раз

Отмечается, что всё сказанное Дональдом Трампом о российском лидере — положительные заявления. Он напомнил о телефонном разговоре с президентом РФ, назвав его «приятной дискуссией». Кроме того, американский лидер сообщил, что уверен в настрое Владимира Путина на заключение соглашения по Украине.