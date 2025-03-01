РИА Новости: Имя Путина прозвучало во время перепалки Зеленского и Трампа 20 раз

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последнее время часто обращается к российскому лидеру Владимиру Путину. Не исключение и переговоры с бывшим комиком Владимиром Зеленским. За время словесной перепалки Владимира Путина упомянули 20 раз, пишет РИА Новости.
Отмечается, что всё сказанное Дональдом Трампом о российском лидере — положительные заявления. Он напомнил о телефонном разговоре с президентом РФ, назвав его «приятной дискуссией». Кроме того, американский лидер сообщил, что уверен в настрое Владимира Путина на заключение соглашения по Украине.
«Владимиру Путину пришлось страдать из-за обмана с Россией. Знаете, Россия, Россия. Россия отсутствовала. Все дело было в Байдене», — напомнил Дональд Трамп.
Он также отметил, что давно знает российского лидера. Дональд Трамп считает, что Владимиру Путину можно доверять.