До −30: зима возвращается в Приморье

На дворе первый день календарной весны, температура воздуха днем очень даже весенняя, а в городах и поселках Приморья в эти выходные готовятся провожать зиму на традиционных народных гуляниях. Во Владивостоке масленичные гулянья состоятся в воскресенье, 2 марта, на набережной Спортивной гавани и продлятся с 12:00 до 16:00.