До −30: зима возвращается в Приморье

На дворе первый день календарной весны, температура воздуха днем очень даже весенняя, а в городах и поселках Приморья в эти выходные готовятся провожать зиму на традиционных народных гуляниях. Во Владивостоке масленичные гулянья состоятся в воскресенье, 2 марта, на набережной Спортивной гавани и продлятся с 12:00 до 16:00.
Но сразу после собственных проводов зима в Приморье вернется. Антициклон уже в начале следующей недели принесет в регион холода и даже крепкие морозы. На северо-востоке края по ночам синоптики Примгидромета ждут понижение температуры воздуха до −30 °С, а на побережье до −13 °С.
В столице Приморья понедельник ожидается холодным, с сильным ветром. Температура воздуха ночью и утром −11…-13 °С, во второй половине дня −4…-7 °С.
Отступление холодов ожидается только в среду, 5 марта.