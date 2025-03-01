Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Температура до −8 градусов ожидается в Иркутске 1 марта

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

До −6, −8 градусов ожидается в Иркутске в первый день весны, 1 марта. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер переменный 2−7 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

— По области прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с. Температура −5,-10 градусов, местами −13,-18 градусов. В Катангском и северо-восточных районах −18,-23, — говорится в сообщении.

На Байкале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с. Местами порывы могут достигать до 12−15 м/с. Температура −7,-12 градусов при облачной погоде до −17.