Температура до −8 градусов ожидается в Иркутске 1 марта

До −6, −8 градусов ожидается в Иркутске в первый день весны, 1 марта. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер переменный 2−7 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
— По области прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с. Температура −5,-10 градусов, местами −13,-18 градусов. В Катангском и северо-восточных районах −18,-23, — говорится в сообщении.
На Байкале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с. Местами порывы могут достигать до 12−15 м/с. Температура −7,-12 градусов при облачной погоде до −17.