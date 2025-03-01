В Сербии прошёл симпозиум о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны

Ранее помощник российского президента Владимир Мединский прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом, охарактеризовав его как «здравую позицию» главы Белого дома. Напомним, Трамп заявил, что любит русский народ и не собирается причинять РФ вред. Также он отметил вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне, перепутав данные по потерям и принизив роль СССР.