Во Владивостоке похитили кота Чульгира, понимающего китайский язык

Работник торгового рынка во Владивостоке по имени Батыр поделился с РИА Новости, как он уже два дня ищет своего кота, который по утверждению свидетелей, был похищен неизвестным человеком на машине. Кот по кличке Чульгира — трехлетний питомец Батыра — жил в его комнате на рынке и был знаком многим посетителям.
Батыр рассказал, что кот понимает китайский язык, так как его растил китаец по имени Ваня, который продавал здесь чай и фрукты. Именно Ваня и дал коту такое имя.
«Выпускали кота гулять и когда не вернулся, стали его сразу искать. Нам сказали, что его приманил неизвестный и увёз на машине. Говорят, вроде бы волонтёр, занимающийся животными… Сейчас идём заявление в полицию подавать», — рассказал он.
Кот, по словам Батыра, всегда проводил время на улице, ловя мышей, но при этом выглядел как домашний питомец, а не бездомное животное. Батыр подчеркнул, что Чульгира был его любимцем.
Ранее волонтеры нашли кота по имени Лучик, которого школьницы похитили из зоомагазина в Москве. Животное обнаружили на парковке на юге столицы. В настоящее время Лучик живет у куратора. После медобследования коту собираются найти новых хозяев. В поисках участвовали более 2 тыс. человек, они прочесывали район в течение двух дней.