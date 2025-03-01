Во Владивостоке похитили кота Чульгира, понимающего китайский язык

Работник торгового рынка во Владивостоке по имени Батыр поделился с РИА Новости, как он уже два дня ищет своего кота, который по утверждению свидетелей, был похищен неизвестным человеком на машине. Кот по кличке Чульгира — трехлетний питомец Батыра — жил в его комнате на рынке и был знаком многим посетителям.