Первые весенние выходные в Омске будут снежными

Погода 1 и 2 марта в Омской области будет переменчивой. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области, что в первые весенние выходные в Омске пройдет снег, возможны гололедные явления.
Характер погоды связан с активным влиянием атмосферного фронта. 1 и 2 марта местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Также возможны туман, изморозь и гололедица.
Днем будет достаточно тепло: — 2 …-7 градусов, а в некоторых районах будет плюсовая температура (до +3 градусов). Ночью по северу области до −17 градусов, в Омске и других районах −6 … −11 градусов.
К понедельнику, 3 марта, антициклон принесет более стабильную погоду. Осадки прекратятся, но ночная температура существенно снизится до −15…-20 градусов. Днем будет значительно теплее — от −1…-6 градусов.
Омичей просят быть внимательными на дороге в связи с возможным ухудшением погодных условий.
Ранее мы писали, что сразу в нескольких районах Омска выпал «черный снег».