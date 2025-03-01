В школе ЛНР открыли обновлённый музей освобождавшей Донбасс дивизии

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов отметил, что такие проекты важны для сохранения истории и воспитания патриотизма в школьниках, особенно в Год защитника Отечества. Планируются экскурсии, встречи с героями СВО и подготовка презентаций, рассказывающих об участии предков учащихся в Великой Отечественной войне. Родители и дети также создадут видеоролики о подвигах своих предков.