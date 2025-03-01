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В России с 1 марта изменились правила оплаты отгулов

У россиян появилась возможность объединять отгулы с отпуском.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта начал действовать новый закон, который меняет правила начисления отгулов. Эти изменения опубликованы на портале правовых актов.

Теперь работники могут брать отгулы в течение года после того, как они отработали в выходной или праздничный день. Также у них появилась возможность объединять эти отгулы с отпуском.

Кроме того, работодатели обязаны при увольнении выплачивать компенсацию за неиспользованные дни отдыха, которые работник заработал за труд в выходные и праздники. Это касается всех отгулов, которые сотрудник не использовал у этого работодателя, и ему должна быть выплачена разница между повышенной ставкой и ранее начисленной суммой.

По действующему законодательству, если работник отработал в выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день для отдыха. Однако в этом случае этот день не оплачивается как выходной, поскольку считается обычным рабочим днем.

Закон о отгулах был принят Госдумой в сентябре 2024 года и вносит изменения в статью 153 Трудового кодекса. Инициаторы изменений указали на необходимость уточнения порядка определения дополнительных дней отдыха и компенсации при увольнении, так как в действующей системе работники могли терять отгулы и повышенную оплату.

Как сообщал KP.RU ранее, в Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для стрессовых профессий. Вице-спикер Борис Чернышов назвал учителей представителями одной из самых стрессогенных профессий из-за правовой незащищенности и профвыгорания.