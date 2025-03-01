В России с 1 марта изменились правила оплаты отгулов

Кроме того, работодатели обязаны при увольнении выплачивать компенсацию за неиспользованные дни отдыха, которые работник заработал за труд в выходные и праздники. Это касается всех отгулов, которые сотрудник не использовал у этого работодателя, и ему должна быть выплачена разница между повышенной ставкой и ранее начисленной суммой.