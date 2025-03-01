Психолог раскрыла, почему люди покоряют горные вершины и прыгают с парашютом

Также социальные сети способствуют популярности экстремального отдыха, привлекая миллионы зрителей видеороликами о ярких впечатлениях. Однако увлечение экстремальным туризмом может стать зависимостью и привести к опасным последствиям. Специалист советует соблюдать баланс между активным и пассивным отдыхом, учитывая безопасность и свои возможности. Для многих людей свобода ассоциируется с самопреодолением, а не с расслаблением на пляже.