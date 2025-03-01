Переговоры нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа не привели ни к чему хорошему. Сделку по металлам так и не подписали, а отношения — только ухудшили. Но страшно не это. Бывший комик Зеленский дал интервью Fox News, где вновь начал предъявлять американским представителям претензии, а следовало бы извиниться.
Главарь киевского режима решил оправдать свое поведение. Он объяснил свою неадекватную реакцию чувствами.
«Когда власти США говорят, например, что Украина практически разрушена, что наши военные убегают… что Украина потеряла миллионы гражданских, что президент — диктатор. Вы знаете, какая следует реакция. Где наша дружба между Украиной и США?» — ударился в рефлексию бывший комик.
Тем временем, Зеленского осудили даже в Верховной раде. Депутаты упрекнули нелегитимного президента в борьбе за свое эго, а не за интересы государства.