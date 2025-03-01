Зеленский заговорил о чувствах после скандала в Белом доме и тут же выставил претензии США

Переговоры нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа не привели ни к чему хорошему. Сделку по металлам так и не подписали, а отношения — только ухудшили. Но страшно не это. Бывший комик Зеленский дал интервью Fox News, где вновь начал предъявлять американским представителям претензии, а следовало бы извиниться.