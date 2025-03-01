Стало известно, как челябинцы представляют достойную пенсию

При этом жители Челябинска оценили приемлемый пенсионный доход в 49100 рублей.
За последние несколько лет запросы россиян постепенно росли: в ноябре 2022 года желаемая сумма составляла 46200 рублей, к апрелю 2023-го — 47400 рублей, а к июню 2024-го — 48500 рублей. На сегодня средний показатель по стране увеличился на 3% (1500 рублей) относительно июня 2024-го.
Между прочим, чем старше респонденты, тем выше их финансовые ожидания: гражданам до 25 лет достаточно 47400 рублей, а лицам старше 45 лет — 50200 рублей. Уровень текущего дохода также коррелирует с пенсионными запросами. Граждане с заработком до 50 тыс. рублей в месяц ориентируются на 45900 рублей, тогда как получающие свыше 100 тыс. рублей называют сумму в 51000 рублей.
Наибольшие ожидания зафиксированы в Москве (52400 ₽) и Санкт-Петербурге (51700 ₽). В топ-5 также вошли Хабаровск (50000 ₽), Тюмень (49700 ₽) и Ростов-на-Дону (49600 ₽). Наиболее скромные запросы — у жителей Астрахани (45200 ₽), Ярославля (46100 ₽) и Новокузнецка (46200 ₽). С июня 2024 года значительный рост ожиданий отмечен в Ижевске (+5,3%), Волгограде (+4,1%) и Кемерове (+3,4%).