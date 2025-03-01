Стало известно, как челябинцы представляют достойную пенсию

Между прочим, чем старше респонденты, тем выше их финансовые ожидания: гражданам до 25 лет достаточно 47400 рублей, а лицам старше 45 лет — 50200 рублей. Уровень текущего дохода также коррелирует с пенсионными запросами. Граждане с заработком до 50 тыс. рублей в месяц ориентируются на 45900 рублей, тогда как получающие свыше 100 тыс. рублей называют сумму в 51000 рублей.