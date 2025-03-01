Широкую Масленицу отметят в городском округе Дзержинск 1 и 2 марта

Гуляния Широкой Масленицы пройдут в Дзержинске в воскресенье, 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Праздничные площадки развернутся в Центральном парке культуры и отдыха и в детском парке «Радуга».
Так, с 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха начнутся выступления творческих коллективов детской музыкальной школы имени Гусельникова и Дворца культуры химиков. В 16:00 на сцену выйдет фолк-группа «Пэчворк». А в 17:00 в детском парке «Радуга» пройдет файер-шоу и церемония сжигания чучела. (12+).
С 11:00 праздничные гуляния развернутся на территории детского лагеря «Город спорта» (Желнинское шоссе, 4). Собравшихся ждут русские забавы и мастер-классы, ярмарочные ряды, игры и аттракционы. (12+).
В поселках городского округа масленичные гуляния будут проходить в течение двух дней. В субботу, 1 марта, в 12:30 праздник начнется в Желнино, а в 13:00 — в Пыре. 2 марта Масленицу отметят жители Колодкино (11:00), Горбатовки (12:00) и Гавриловки (13:30). В организации интерактивной программы поучаствуют воспитанники социально-досуговый центра «Созвездие», а также школ №№ 6 и 16. (12+).