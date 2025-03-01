Широкую Масленицу отметят в городском округе Дзержинск 1 и 2 марта

В поселках городского округа масленичные гуляния будут проходить в течение двух дней. В субботу, 1 марта, в 12:30 праздник начнется в Желнино, а в 13:00 — в Пыре. 2 марта Масленицу отметят жители Колодкино (11:00), Горбатовки (12:00) и Гавриловки (13:30). В организации интерактивной программы поучаствуют воспитанники социально-досуговый центра «Созвездие», а также школ №№ 6 и 16. (12+).