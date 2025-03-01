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До −23 градусов: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в первый день весны

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в первый весенний день. Прогноз на 1 марта опубликовали синоптики на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +6° 4 м/с 56% 751 мм рт. ст. +8°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы ожидается небольшой снег. Температура днем может подняться до +3 градусов, а ночью опустится до −4 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.\

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха будет в районе −5…-7 градусов, а ночью снизится до −23 градусов. Скорость ветра — 2,7 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла, а ночью опустятся до −3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,0 м/с.