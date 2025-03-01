20 человек пострадали по вине пьяных водителей в Иркутске с начала года

С начала этого года в Иркутске и прилегающего района сотрудники ГИБДД отстранили от вождения более 400 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения. По вине некоторых из них пострадали 20 человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутска.