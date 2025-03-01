20 человек пострадали по вине пьяных водителей в Иркутске с начала года

С начала этого года в Иркутске и прилегающего района сотрудники ГИБДД отстранили от вождения более 400 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения. По вине некоторых из них пострадали 20 человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
— По вине нетрезвых водителей произошло 11 ДТП. С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 483 водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения. 306 материалов направлено в судебные органы, — говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет собой серьезное нарушение закона и несет угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Повторное совершение такого правонарушения влечет за собой уголовное наказание.