Март в Башкирии начнется с морозов и снегопадов

Весна в Башкирии начинается с холодов и снегопада. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 1 марта, местами прогнозируют небольшой снег и туман. Ветер будет слабым, переменных направлений. Днем столбики термометров покажут −3,-8°, в горах — до +2°.
Завтра, 2 марта, существенных осадков не предвидится. Грядущей ночью температура будет −12,-17°, в некоторых районах — −20,-25°. Днем — все те же −3,-8°, а в горных районах снова до +2°.
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