В ночь на 1 марта Челябинскую область накрыл 30-градусный мороз

Днем в субботу, 1 марта, при переменной облачности преимущественно без осадков, местами изморозь, утром кое-где образуются туманы, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, западный 2−7 м/с, локально порывы до 10 м/с. На севере столбики термометров будут колебаться от плюс 3 до минус 2, на юге — от нуля до минус 5, в низинах — до 10 градусов мороза.