В ночь на 1 марта Челябинскую область накрыл 30-градусный мороз

Об этом говорится в комментарии дежурного синоптика.
Из обзора погоды за последние 24 часа следует, что 28 февраля наблюдалась переменная облачность, днем местами на юге прошел слабый снег. В отдельных районах отмечались туманы, изморозь.
«Температура воздуха в последний зимний день была на севере от минус 1 до плюс 2, на юге — минус 2−12, а минувшей ночью минус 13−23, в низинах — 25−30 градусов», — говорится в информации.
Ситуация в атмосфере стабильная, движение воздушных масс слабое, в связи с чем солнечная и почти безветренная погода со значительными температурными контрастами в течение суток сохранится.
Днем в субботу, 1 марта, при переменной облачности преимущественно без осадков, местами изморозь, утром кое-где образуются туманы, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, западный 2−7 м/с, локально порывы до 10 м/с. На севере столбики термометров будут колебаться от плюс 3 до минус 2, на юге — от нуля до минус 5, в низинах — до 10 градусов мороза.
В воскресенье удержится переменная облачность, также — преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 1−6 м/с. Температура воздуха 2 марта ночью минус 11−16, на юге — 16−21, в низинах — до 26 градусов, днем от минус 4 до плюс 1.
Продлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Он будет действовать в семи городах до 3 марта. Речь идет Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше, Аше и Магнитогорске.