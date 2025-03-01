Дефицит врачей в Казахстане снизился на 19%

В 2024 году дефицит врачей сократился на 19% — с 4 864 до 3 954 специалистов, а нехватка среднего медперсонала уменьшилась на 7%, с 4 820 до 4 505 работников, сообщили на заседании коллегии Министерства здравоохранения.
В перечне наиболее дефицитных специалистов остаются терапевты, врачи общей практики, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и педиатры.
Министерство здравоохранения увеличило квоты на подготовку узких специалистов с 1 500 до 2 500 мест и внедряет Национальную систему учёта кадров (СУР 2.0) для равномерного распределения специалистов по регионам.
Также в министерстве сообщили, что для закрепления кадровых ресурсов здравоохранения на законодательном уровне приняты меры социальной поддержки на селе. Уже провели единовременные выплаты 207 медицинским работникам по остродефицитным специальностям.
Кроме того, меры социальной поддержки получили 544 врача, прибывшие на постоянное место работы, в том числе 226 выпускников 2024 года.
Между тем, ранее заместитель председателя мажилиса Дания Еспаева заявила, что деньги на здравоохранение выделяют, а качество медуслуг не растет.
«Уровень удовлетворенности населения упал до 47%, несмотря на рост бюджета на здравоохранение за последние три года», — сказала Дания Еспаева на правительственном часе.
Депутат подчеркнула, что расходы на здравоохранение увеличились в 2,8 раза с 2022 по 2025 год.
«Министерство здравоохранения сообщает о росте диагностических услуг, однако это не привело к раннему выявлению заболеваний. В некоторых случаях услуги назначаются без реальной необходимости», — констатировала Дания Еспаева.
Как сообщалось, в Казахстане намерены поэтапно дерегулировать оптовую реализацию лекарств.