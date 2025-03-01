В Мегете продолжается капитальный ремонт путепровода

— Все металлоконструкции доставлены еще в январе. Их общий вес составил 440 тонн. Стапельная площадка для сборки пролета готова. Сейчас идет сварка блок-секций, количества которых хватит для начала надвижки. К самому процессу надвижки приступят ориентировочно через две недели. Разрешительные документы от РЖД получены, — говорится в сообщении.