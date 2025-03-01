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В Мегете продолжается капитальный ремонт путепровода

Подрядчики планируют завершить работы до конца лета этого года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Капитальный ремонт путепровода в Мегете идет по графику. В настоящий момент подрядчики готовят к надвижке пролетное строение. Это самый ответственный и технически сложный этап восстановления моста. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

— Все металлоконструкции доставлены еще в январе. Их общий вес составил 440 тонн. Стапельная площадка для сборки пролета готова. Сейчас идет сварка блок-секций, количества которых хватит для начала надвижки. К самому процессу надвижки приступят ориентировочно через две недели. Разрешительные документы от РЖД получены, — говорится в сообщении.

Планируется, что работы завершатся к концу лета, чтобы в начале следующего учебного года автомобильное движение по мосту было восстановлено. Капитальный ремонт путепровода в Мегете осуществляется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».