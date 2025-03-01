Хоценко назначил нового полпреда в девяти районах Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил своего полномочного представителя в девяти районах региона. Об этом стало известно сегодня, 1 марта, после аппаратного совещания в правительстве Омской области.
Должность нового полпреда займет Дмитрий Бобров, который имеет большой опыт работы, в том числе в пограничной службе. Бобров будет заниматься подготовкой предложений по улучшению взаимодействия между органами исполнительной власти и местного самоуправления вверенных ему районов. Его полномочия рассчитаны на один год.
Это уже второе назначение полпреда в районах Омской области: в сентябре прошлого года аналогичный пост занял бывший руководитель Следственного управления СК РФ по Омской области Олег Винников, курирующий северные районы области.
Ранее мы рассказывали, Виталий Хоценко встретился с волонтерами из центра «Трубецкое Zа сVоих».