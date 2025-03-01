Хоценко назначил нового полпреда в девяти районах Омской области

Должность нового полпреда займет Дмитрий Бобров, который имеет большой опыт работы, в том числе в пограничной службе. Бобров будет заниматься подготовкой предложений по улучшению взаимодействия между органами исполнительной власти и местного самоуправления вверенных ему районов. Его полномочия рассчитаны на один год.