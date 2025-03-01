Иркутский колледж БГУ получил имя Героя Советского Союза Ивана Рубленко

Иркутскому колледжу Байкальского государственного университета присвоено имя участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, выпускника Иркутского института народного хозяйства 1965 года Ивана Рубленко. Такое решение единогласно принял Ученый совет учреждения. Об этом сообщается в социальных сетях колледжа БГУ.
— Исполняющий обязанности ректора Олег Грибунов назвал это решение историческим. Кроме того, для студентов колледжа учреждена стипендия имени Ивана Александровича Рубленко, — говорится в сообщении.
Иван Рубленко родился 25 августа 1919 года в Минусинске, окончил Томское артиллерическое училище. Отправился на фронт в 1941 году, принимал участие в боях под Москвой, освобождал Украину и Польшу. В 1956 году Рубленко приехал в Иркутск, окончил Иркутский институт народного хозяйства. Работал начальником межобластного управления Союзцветмет, заместителем начальника Института неорганической химии. Иван Александрович Рубленко скончался 12 февраля 1981 года. На доме по улице Декабрьских событий, 87, где он жил, установлена мемориальная доска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Мегете продолжается капремонт путепровода. Планируется, что работы завершатся к концу лета.