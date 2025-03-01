Иркутский колледж БГУ получил имя Героя Советского Союза Ивана Рубленко

Иван Рубленко родился 25 августа 1919 года в Минусинске, окончил Томское артиллерическое училище. Отправился на фронт в 1941 году, принимал участие в боях под Москвой, освобождал Украину и Польшу. В 1956 году Рубленко приехал в Иркутск, окончил Иркутский институт народного хозяйства. Работал начальником межобластного управления Союзцветмет, заместителем начальника Института неорганической химии. Иван Александрович Рубленко скончался 12 февраля 1981 года. На доме по улице Декабрьских событий, 87, где он жил, установлена мемориальная доска.