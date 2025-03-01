В Башкирии функционируют 58 зон экстренного оповещения населения

В Башкирии продолжается работа по обеспечению безопасности населения. На сегодняшний день в регионе создано 58 зон экстренного оповещения. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.
В Башкирии подготовка к таким событиям проходит на регулярной основе: дважды в год проводятся комплексные проверки состояния системы. Это позволяет не только выявить возможные недостатки, но и убедиться в том, что все механизмы работают исправно.
— С главами муниципалитетов республики провели заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, — рассказал в своих соцсетях Ирек Сагитов. — Рассмотрели итоги инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, а также развитие муниципальных и локальных систем оповещения на территории региона.
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