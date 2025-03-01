Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии функционируют 58 зон экстренного оповещения населения

В Башкирии всегда наготове 58 зон экстренного оповещения населения.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжается работа по обеспечению безопасности населения. На сегодняшний день в регионе создано 58 зон экстренного оповещения. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.

В Башкирии подготовка к таким событиям проходит на регулярной основе: дважды в год проводятся комплексные проверки состояния системы. Это позволяет не только выявить возможные недостатки, но и убедиться в том, что все механизмы работают исправно.

— С главами муниципалитетов республики провели заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, — рассказал в своих соцсетях Ирек Сагитов. — Рассмотрели итоги инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, а также развитие муниципальных и локальных систем оповещения на территории региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.