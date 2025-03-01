Традиции, кино, музыка: каким будет новый театр Камала

Накануне первой премьеры в новом здании сотрудники и партнеры театра Камала рассказали о своих планах на 2025 год. Театр станет не только центром развития национальной театральной культуры, но также школой, киноклубом и площадкой для инди-сцены. О том, чего ждать зрителям от современного прочтения его роли, — в репортаже «Татар-информа».