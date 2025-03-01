Врач Гинзбург: в сутки можно пить только 250 мл энергетика

«В частности, эти напитки могут быть вредны для детей и подростков, так как их суточная норма кофеина ниже, чем у взрослых. По разным данным, в энергетических напитках содержится от 70 до 150 мг кофеина, а в некоторых и до 200 мг. Если взрослый человек может безопасно использовать такой напиток в случае необходимости, например, при подготовке к экзамену или участию в конкурсах, когда нужно повысить свою энергию, то для детей 12−14 лет 75−100 мг в сутки — уже субтоксическая доза. Потребление пары банок напитка оказывает резкое возбуждающее действие на клетки коры головного мозга, ствола продолговатого и спинного мозга, а также кардио- и нефротоксическое действие», — считает Солнцева.