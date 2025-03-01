Кому нужны дополнительные ограничения займов в банках

Только двухфакторную аутентификацию тоже никто не отменял. И преступникам мало подобрать пароль к профилю, нужно еще код из SMS получить. И вот эти-то коды люди обычно все-таки сообщают сами: то «мобильным операторам» запросто выбалтывают, то «представителям СФР». Да, люди могут сообщить кому-нибудь код и забыть. А что, мы разные сочетания цифр постоянно кому-нибудь передаем: в магазине, чтобы получить скидку, в МФЦ, когда сдаем документы, на почте при получении посылки, во время онлайн-покупок. А то, что в какой-то раз код запрашивался для входа в «Госуслуги», можно даже не понять: не развернуть полностью сообщение, просто взять цифры из всплывающего уведомления. И о том, что аккаунт на «Госуслугах» взломан, можно тоже понять не сразу. И про кредит в МФО узнать через пару месяцев. Но ведь и самозапрет можно тоже как установить, так и снять онлайн через «Госуслуги». И получается, не всегда это может сделать осознанно сам владелец аккаунта.