Генерал МВД Казьмин: за год на новых территориях криминалисты помогли раскрыть более 500 преступлений

В Луганской Народной Республике ввели в эксплуатацию первый в регионе кустовой межрайонный криминалистический лабораторный комплекс. За 2024 год в четырех присоединенных субъектах с участием экспертов раскрыто более полутысячи тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных пять и 10 лет назад.