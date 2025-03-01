Омичи будут более защищены в ипотечных сделках при ИЖС

С 1 марта 2025 года вводится новая практика, которая помогает застраховать деньги покупателя от недобросовестных строителей. Банк выступает посредником между заказчиком и исполнителем: деньги замораживаются на специальном эскроу-счете и передаются подрядчику только после выполнения всех условий договора.