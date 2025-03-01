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Омичи будут более защищены в ипотечных сделках при ИЖС

С 1 марта 2025 года для сделок по возведению индивидуальных домов вводится требование обязательного открытия эскроу-счета.

Источник: Комсомольская правда

Эскроу-счет для ИЖС стал обязательным с 1 марта 2025 года. Это нововведение позволит защитить семьи, которые берут кредиты на постройку жилого дома и нанимают подрядчиков.

С 1 марта 2025 года вводится новая практика, которая помогает застраховать деньги покупателя от недобросовестных строителей. Банк выступает посредником между заказчиком и исполнителем: деньги замораживаются на специальном эскроу-счете и передаются подрядчику только после выполнения всех условий договора.

Эскроу-счета для участников долевого строительства многоквартирных домов используются с 2019 года.

Ранее мы писали, что последние 4 дольщика получили компенсации за недострой в Ясной Поляне.