Омичи будут более защищены в ипотечных сделках при ИЖС

Эскроу-счет для ИЖС стал обязательным с 1 марта 2025 года. Это нововведение позволит защитить семьи, которые берут кредиты на постройку жилого дома и нанимают подрядчиков.
С 1 марта 2025 года вводится новая практика, которая помогает застраховать деньги покупателя от недобросовестных строителей. Банк выступает посредником между заказчиком и исполнителем: деньги замораживаются на специальном эскроу-счете и передаются подрядчику только после выполнения всех условий договора.
Эскроу-счета для участников долевого строительства многоквартирных домов используются с 2019 года.
Ранее мы писали, что последние 4 дольщика получили компенсации за недострой в Ясной Поляне.