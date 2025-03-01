В Управлении мусульман Узбекистана назвали размер закята, фитр и фидья-садака в 2025 году

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана определило размер закята нисаба, садака аль-фитр и фидьи — пожертвования нуждающимся в священный месяц Рамазан 2025 года.
По данным управления, размер закята составил 1/40 (2,5%) от стоимости 85 граммов золота 585 пробы — 61 млн 200 тыс. сумов.
«Соответственно, имеющий в год такой и более высокий доход, в дополнение к своим основным расходам, должен отдать 1/40 часть своих средств (2,5%) в качестве закята бедным и нуждающимся», — говорится в сообщении.
Размер фитр-садака установлен исходя из средней цены на следующие продукты:
- 2 килограмма пшеницы — 10 тыс. сумов;
- 4 килограмма ячменя — 16 тыс. сумов;
- 2 килограмма изюма — 110 тыс. сумов;
- 4 килограмма фиников — 180 тыс. сумов.
Каждый человек по мере своих возможностей может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов.
Сумма фидьи за один день равна сумме фитр-садака. Следовательно, каждый желающий может дать любую из вышесказанных сумм, исходя из своих возможностей, отметили Управлении мусульман.
Напомним, священный месяц Рамазан в этом году начался 1 марта. У нас есть календарь для тех, кто намерен держать пост.